Дебютный гол Тарасова помог «Рубину» одержать победу над «Слованом»
Казанский «Рубин» обыграл братиславский «Слован» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая на сборе в Турции, завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из столицы Татарстана. В составе победителей отличились Хвича Кварацхелия и Дмитрий Тарасов. Для бывшего футболиста московского «Локомотива» это первый гол в составе «Рубина». Хавбек проходит просмотр в казанском клубе.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский клуб с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Ранее Тарасов опубликовал пост в Instagram, в котором высказался по поводу возобновления своей карьеры.