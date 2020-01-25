Дебютный гол Тарасова помог «Рубину» одержать победу над «Слованом»

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Казанский «Рубин» обыграл братиславский «Слован» в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая на сборе в Турции, завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из столицы Татарстана. В составе победителей отличились Хвича Кварацхелия и Дмитрий Тарасов. Для бывшего футболиста московского «Локомотива» это первый гол в составе «Рубина». Хавбек проходит просмотр в казанском клубе.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский клуб с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее Тарасов опубликовал пост в Instagram, в котором высказался по поводу возобновления своей карьеры.