Фигуристка Косторная забавно завершила пресс-конференцию: видео

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Российская ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Алена Косторная забавно завершила пресс-конференцию после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце. Об этом сообщает Sport24.

После завершения ответов на вопросы журналистов, 16-летняя спортсменка элегантно похрустела пальцами и покинула зал общения с прессой.

Полное видео эпизода доступно по ссылке в Twitter.

Ранее сообщалось, что три спортивные пары из России оказались вместе на верхней ступени пьедестала почета чемпионата Европы-2020 года.