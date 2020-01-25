Фигуристка Косторная забавно завершила пресс-конференцию: видео
Российская ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Алена Косторная забавно завершила пресс-конференцию после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце. Об этом сообщает Sport24.
После завершения ответов на вопросы журналистов, 16-летняя спортсменка элегантно похрустела пальцами и покинула зал общения с прессой.
Полное видео эпизода доступно по ссылке в Twitter.
Ранее сообщалось, что три спортивные пары из России оказались вместе на верхней ступени пьедестала почета чемпионата Европы-2020 года.
100 способов быстро закончить пресс-конференцию от Алёны Косторной. Номер 61 - похрустеть пальцами�� pic.twitter.com/CudzFTpmIv— Лесик Константин (@kostyalesik) January 24, 2020