Российский футбольный союз обязал РПЛ провести перевыборы главы лиги

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Избирком Российского футбольного союза (РФС) обязал Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение трех месяцев провести перевыборы президента организации, сообщается на официальном сайте РФС.

Ранее сообщалось, что руководство федерации выразило несогласие с досрочным переизбранием нынешнего главы РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок, так как голосование прошло с нарушением регламента.

Прядкин был переизбран на новый срок во время общего собрания руководителей клубов РПЛ.

Ранее в лиге заявили о соблюдении всех норм при переизбрании функционера.