Российский футбольный союз обязал РПЛ провести перевыборы главы лиги
Избирком Российского футбольного союза (РФС) обязал Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение трех месяцев провести перевыборы президента организации, сообщается на официальном сайте РФС.
Ранее сообщалось, что руководство федерации выразило несогласие с досрочным переизбранием нынешнего главы РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок, так как голосование прошло с нарушением регламента.
Прядкин был переизбран на новый срок во время общего собрания руководителей клубов РПЛ.
Ранее в лиге заявили о соблюдении всех норм при переизбрании функционера.