Биатлонист Клод и его брат снялись с этапа КМ из-за пропажи отца

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/11694721/RIAN_5462681.HR.ru-pic905-895x505-18981.jpg">

Французский биатлонист Фабьен Клод и его брат Флоран, выступающий за команду Бельгии, снялись с этапа Кубка мира, проходящего в словенской Поклюке.

Спортсмены не примут участия в оставшихся гонках, информирует Lejsl.com.

Стоит отметить, что незадолго до этого Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Эмильена и Флорана Клода, без вести пропал в Канаде.

СМИ сообщали, что мужчина в составе группы из восьми человек и гида пошли в горы северного Квебека, Канада. Известно, что вечером 22 января, снегоходы провалились под лед. Из воды удалось выбраться только троим. Гид скончался уже через несколько часов после происшествия. Остальных до сих пор не нашли. Их поиски продолжаются.

Ранее тренер Хованцев счел российскую сборную конкурентной.