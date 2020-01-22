Главный тренер «Рейнджерс» раскрыл подробности травмы Панарина

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн раскрыл подробности травмы нападающего сборной России Артемия Панарина. Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.

По его словам, повреждение 28-летнего воспитанника челябинского хоккея не носит серьезный характер.

«Его беспокоила травма на протяжении нескольких дней, поэтому мы решили поберечь его. Я не думаю, что там что-то серьезное. После небольшого промежутка времени россиянин вернется в строй», — сказал Куинн.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин пропустит Матч всех звезд НХЛ, который состоится на этой неделе в Сент-Луисе.