Главный тренер «Рейнджерс» раскрыл подробности травмы Панарина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн раскрыл подробности травмы нападающего сборной России Артемия Панарина. Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.
По его словам, повреждение 28-летнего воспитанника челябинского хоккея не носит серьезный характер.
«Его беспокоила травма на протяжении нескольких дней, поэтому мы решили поберечь его. Я не думаю, что там что-то серьезное. После небольшого промежутка времени россиянин вернется в строй», — сказал Куинн.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин пропустит Матч всех звезд НХЛ, который состоится на этой неделе в Сент-Луисе.