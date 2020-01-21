«Монако» Головина вышел в 1/8 финала Кубка Франции

В рамках 1/16 финала Кубка Франции «Монако» на выезде переиграл клуб четвертого дивизиона «Сен-Приве Сен-Илере».

Встреча завершилась со счетом 3:1. На гол Антуана гости ответили точными попаданиями Бен-Йедера и Кейта, оформившего в этом поединке дубль.

Российский полузащитник команды победителей Александр Головин отыграл 72 минуты, но результативными действиями отметиться не сумел и был заменен.

Стоит отметить, что теперь «Монако» встретится с «Сент-Этьеном».

Кубок Франции — 1/16 финала

«Сен-Приве Сен-Илере» — «Монако» — 1:3

Голы: 0:1 — Кейта — 12', 0:2 — Кейта — 29', 0:3 — Бен-Йеддер — 36', 1:3 — Antoine — 83'.

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