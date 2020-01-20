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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки раскритиковала современный феминизм за подмену понятий. Об этом сообщает GQ.

По ее словам, смысл понятия «феминизм» гораздо шире, нежели чем просто небритые подмышки.

«Я бы назвала все движение про феминизм обычной подменой понятий. Он рассматривается у нас как обычная неухоженность, когда дама перестает брить волосы.

А вот когда, к слову, девушка может сама оплатить совместный ужин — это другое дело», — сказала Канделаки.

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