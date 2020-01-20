Боксер Лебедев дал комментарий о драке в ТЦ с участием подростков
Отечественный боксер Денис Лебедев дал комментарий о драке в подмосковном торговом центре с участием подростков. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
На видео продемонстрирован фрагмент потасовки, где огрызающиеся на охранника подростки получают телесные повреждения.
Боксер заявил, что работник службы безопасности был чересчур настойчив в желании успокоить буйную молодежь, и что он мог не применять силу в таком количестве.
Ранее сообщалось, что Алексей Олейник, российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), высказался по поводу прошедшего боя с американцем Морисом Грином на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США.
МВД начало проверку после публикации видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.— Hadejda Sorokina���� (@sornadejda53) January 19, 2020
Также на видео слышно, как женщина говорит охраннику, что он ударил не того и молодой человек, вообще, «был прав» pic.twitter.com/itvUiMjc5n