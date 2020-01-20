Боксер Лебедев дал комментарий о драке в ТЦ с участием подростков

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Отечественный боксер Денис Лебедев дал комментарий о драке в подмосковном торговом центре с участием подростков. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

На видео продемонстрирован фрагмент потасовки, где огрызающиеся на охранника подростки получают телесные повреждения.

Боксер заявил, что работник службы безопасности был чересчур настойчив в желании успокоить буйную молодежь, и что он мог не применять силу в таком количестве.

Ранее сообщалось, что Алексей Олейник, российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), высказался по поводу прошедшего боя с американцем Морисом Грином на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США.