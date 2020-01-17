Игрок «Вашингтона»: у Овечкина есть есть время стать лучшим

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Рвана прокомментировал игру своего партнера по команде Александра Овечкина, оформившего хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси». Об этом сообщает New York Post.

По его словам, если 34-летний нападающий избежит серьезных травм, то всерьез сможет побороться за звание лучшего хоккеиста в истории лиги.

«Вы сами великолепно знаете сильные стороны Овечкина. У него шикарный бросок. Уверен, если он продолжит в том же духе, то побьет главный рекорд», — сказал Врана.

Ранее сообщалось, что голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Илья Самсонов побил 35-летний рекорд.