Игрок «Вашингтона»: у Овечкина есть есть время стать лучшим
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Рвана прокомментировал игру своего партнера по команде Александра Овечкина, оформившего хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси». Об этом сообщает New York Post.
По его словам, если 34-летний нападающий избежит серьезных травм, то всерьез сможет побороться за звание лучшего хоккеиста в истории лиги.
«Вы сами великолепно знаете сильные стороны Овечкина. У него шикарный бросок. Уверен, если он продолжит в том же духе, то побьет главный рекорд», — сказал Врана.
Ранее сообщалось, что голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Илья Самсонов побил 35-летний рекорд.