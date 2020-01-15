Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Миннесоту»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/586/12841586/RTX7ASUW-pic905-895x505-150.jpg">

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» дома крупно переиграл «Миннесоту Уайлд».

Встреча закончилась со счетом 7:3.

Стоит отметить, что российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин в этом поединке забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Для «Питтсбурга» это четвертая победа кряду, тогда как «Миннесота» терпит четвертое поражение подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд» — 7:3

1:0 — Малкин (Раст, Кросби) – 07:57' (5x4),

2:0 — Макканн (Симон, Марино) – 17:57' (5x5),

3:0 — Раст (Малкин, Кагун) – 34:04' (5x5),

4:0 — Малкин (Летанг, Кросби) – 35:05' (5x4),

4:1 — Паризе (Фиала) – 37:17' (5x5),

4:2 — Фолиньо (Эрикссон Эк, Канин) – 42:15' (5x5),

5:2 — Кросби (Макканн) – 47:41' (5x5),

6:2 — Симон (Кросби) – 48:20' (5x5),

7:2 — Гальченюк (Агоццино, Хёрнквист) – 56:57' (5x5),

7:3 — Паризе – 59:49' (5x4).

Ранее партнер Малкина Кросби восстановился после травмы.