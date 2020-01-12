«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании
«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании, обыграв в мадридском дерби «Атлетико».
Встреча прошла в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 0:0 (4:1).
В основное время команды не смогли распечатать ворота друг друга. В серии пенальти Сауль угодил в штангу, а удар Томас Партея отразил Тибо Куртуа. В свою очередь, подопечные Зинедина Зидана исполнили свои удары без ошибок.
Стоит добавить, что на 115-ой минуте в составе «сливочных» был удален Федерико Вальверде.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил рекорд по числу хет-триков в Английской премьер-лиге (АПЛ).