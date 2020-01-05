Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Фанаты шведского «Мальме» продолжают атаковать статую Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Aftonbladet.
В ночь на 5 января они повалили статую футболиста, отпилив ей ноги. Скульптура упала на ограждающий ее забор. Также ультрас обмотали черным свитером голову статую и написали желтым цветом «Швеция».
Напомним, что это не первая акция вандализма со стороны болельщиков «Мальме». Вероятно, такое поведение фанатов связано с тем, что Ибрагимович приобрел акции стокгольмского клуба «Хаммарбю», который является принципиальным соперником «Мальме».
Форвард — воспитанник «Мальме». С 1999 по 2001 год он защищал взрослую команду, после чего его купил голландский «Аякс».
В данное время Ибрагимович является игроком итальянского «Милана».
Ранее Ибрагимович поделился мыслями после возвращения в «Милан» .