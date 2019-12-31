Назван лучший тренер десятилетия в чемпионате Англии по набранным очкам
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер занял первое место в рейтинге специалистов Английской премьер-лиги (АПЛ) уходящего десятилетия. Список опубликован на официальной странице Sky Sports.
Под руководством француза «канониры» набрали 608 очков, одержав 179 побед, потерпев 71 поражение и 73 раза сыграв вничью. Второе место занял бывший главный тренер «Саутгемптона» и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино (457 очков). Третьим стал наставник «шпор» Жозе Моуринью (376), ранее возглавлявший столичный «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром последнего десятилетия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Лучшие тренеры АПЛ по набранным очкам:
1. Арсен Венгер («Арсенал») — 608 очков
2. Маурисио Почеттино («Саутгемптоне», «Тоттенхэме») — 457
3. Жозе Моуринью («Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед») — 376
4. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 351...
8. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 317