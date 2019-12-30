Ласицкене решила не приходить на встречу с ВФЛА
Прославленная российская легкоатлетка Мария Ласицкене решила не приходить на встречу с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает Sport24 co ccылкой на социальные сети трехкратной чемпионки мира по прыжкам с шестом.
По ее мнению, данный ответ от организации расценивается как неуважение.
«Лично я посещать данное мероприятие не собираюсь. Особенно учитывая тот формат, в котором прозвучал ответ на наше открытое письмо», — заявила легкоатлетка.
Ранее сообщалось, что ВФЛА ответила на открытое письмо Сергея Шубенкова, Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой.