Ласицкене решила не приходить на встречу с ВФЛА

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Прославленная российская легкоатлетка Мария Ласицкене решила не приходить на встречу с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает Sport24 co ccылкой на социальные сети трехкратной чемпионки мира по прыжкам с шестом.

По ее мнению, данный ответ от организации расценивается как неуважение.

«Лично я посещать данное мероприятие не собираюсь. Особенно учитывая тот формат, в котором прозвучал ответ на наше открытое письмо», — заявила легкоатлетка.

Ранее сообщалось, что ВФЛА ответила на открытое письмо Сергея Шубенкова, Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой.