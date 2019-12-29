Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против »Каролина Харрикейнз» (4:6).

Этот гол стал для российского форварда «столичных» 436-м в период с 2010 по 2019 год. Таким образом, Овечкин вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров НХЛ 2010-х.

За одно десятилетие больше Овечкина в НХЛ отличались только пять хоккеистов, один из которых — легендарный Уэйн Гретцки.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин впервые за десять лет заработал четыре удаления в матче НХЛ.