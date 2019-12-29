Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения «Каролине»

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от »Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на домашнем льду «Каролины» и завершилась со счетом 6:4 в пользу местной команды.

В составе «столичных» заброшенными шайбами отметились российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу. Один из голов «Каролины» оформил Андрей Свечников.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Канады извинился за неуважение гимна России.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 6:4

1:0 Валльмарк (Нидеррайтер, Дзингел) – 10:38' (5x4)

2:0 Фегеле (Стаал, Славин) – 20:08'

2:1 Дауд (Карлсон, Хэтэуэй) – 23:26'

3:1 Хэмилтон (Фегеле) – 25:12'

3:2 Овечкин (Орлов, Эллер) – 29:56' (5x4)

4:2 Фегеле (Мартинук, Флери) – 33:02' (4x5)

4:3 Кузнецов (Бекстрем, Карлсон) – 42:00' (5x4)

5:3 Нечас (Хаула, Дзингел) – 43:20'

6:3 Свечников – 55:58' (en)

6:4 Гудас (Хагелин) – 58:43'