WADA подтвердило получение от РУСАДА уведомления о несогласии с санкциями

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уведомления о несогласии с наказанием отечественных атлетов.

«В связи с тем, что уведомление РУСАДА было получено в течение положенного периода в 21 день, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в соответствии с процедурой, изложенной в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшими сторонами. WADA скоро сделает объявление о своем обращении в CAS», — отмечается на официальном сайте WADA.

Напомним, что 9 декабря, исполком WADA принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что МОК может возобновить дела россиян, оправданных CAS в 2018 году.