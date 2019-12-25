Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

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Президент России Владимир Путин играет в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, проходящем на катке на Красной площади. Об этом передает РИА «Новости».

Глава государства выступает под традиционным 11-м номером.

Стоит отметить, что в команде Путина также играют глава Минобороны Сергей Шойгу, а также легендарные хоккеисты Павел Буре, Сергей Федоров и другие.

Ранее в МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA.