Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин играет в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, проходящем на катке на Красной площади. Об этом передает РИА «Новости».
Глава государства выступает под традиционным 11-м номером.
Стоит отметить, что в команде Путина также играют глава Минобороны Сергей Шойгу, а также легендарные хоккеисты Павел Буре, Сергей Федоров и другие.
Ранее в МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA.