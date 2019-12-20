Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ

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ESPN объявил имена 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список был опубликован на официальном сайте издания.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался третьим в рейтинге. На первом месте — форвард «Питтсбург Пингвинс» канадец Сидни Кросби, вторая строчка досталась другому канадскому игроку — нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Коннору Макдэвиду.

Также в числе сотни лучших оказались такие отечественные хоккеисты, как Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинс», Павел Дацюк, известный по выступлениям за «Детройт Ред Вингс», и нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на четвертое место среди россиян по очкам в НХЛ.