Победа россиянина Яна названа выступлением вечера на UFC 245

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт раздал бонусы по итогам UFC 245, передает «Чемпионат».

Турнир прошел в ночь с 14 на 15 декабря в Лас-Вегасе.

«Мэйн ивент» Камару Усман — Колби Ковингтон был признан поединком вечера. Бойцы получили бонусы в размере $ 50 тыс. К слову, в этом противостоянии чемпион полусреднего дивизиона Усман защитил пояс.

Россиянин Петр Ян, в свою очередь, нокаутировал ветерана ММА Юрайю Фейбера и получил вознаграждение за выступление вечера также в размере $ 50 тыс.

Помимо этого, такого же бонуса удостоилась победившая нокаутом Кейтлин Виейру мексиканка Ирен Алдана.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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