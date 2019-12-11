«Челси» оказался сильнее «Лилля» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» оказался сильнее французского «Лилля» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф.

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на свой счет записали Тэмми Абрахам и Сезар Аспиликуэта. У гостей гол забил Лик Реми.

Таким образом, подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели набрать 11 очков и занять второе место в турнирной таблице группы Н.

При жеребьевке 1/8 Лиги чемпионов, которая состоится 16 декабря, «Челси» будет находиться в корзине для несеяных команд.

Ранее сообщалось, что итальянский «Наполи» отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти.