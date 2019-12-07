Косторная не обращает внимания на рекорды

Российская фигуристка Алена Косторная после короткой программы в финале Гран-при в Турине призналась, что не обращает внимания на рекорды, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ученица Этери Тутберидзе занимает лидирующую позицию после короткого выступления. Судьи оценили ее прокат в 85,45 балла, что стало новым мировым рекордом в этом виде выступления.

«Я не особо обращаю на рекорд внимание, однажды я его уже поставила и теперь стараюсь совершенствоваться. Изначально тренеры настраивали на то, что будет чуть поменьше», — заявила она.

На втором месте идет олимпийская чемпионка Алина Загитова, замыкает тройку лидеров Анна Щербакова.

Ранее Загитова и Косторная раскрыли секрет успеха российских фигуристок.