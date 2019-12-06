Фанаты «Зенита» уйдут с трибун на 40-й минуте матча с «Динамо»

Фанаты петербургского «Зенита» покинут трибуны на 40-й минуте матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», передает РИА «Новости».

Об этом говорится в заявлении организации болельщиков сине-бело-голубых «Ландскрона».

«Хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на чемпионат мира или чемпионат Европы, принимается как желанный гость, а русский болельщик воспринимается не иначе, как преступник», — говорится в заявлении, опубликованном во «ВКонтакте».

Фанаты «Зенита» отметили, что в первом тайме не откажутся от поддержки клуба.

Ранее фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей.