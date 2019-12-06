Кремль не считает серьезной ситуацию с беспорядками на футболе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает естественным пресечение полицией беспорядков на футбольных матчей, сообщает «ТАСС».

1 декабря полиция задержала несколько десятков болельщиков московского «Спартака», которые приехали на выездную игру против петербургского «Зенита» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, были инциденты на футбольных матчах, но этим занимаются спортивные власти, Российский футбольный союз (РФС). Мы не думаем, что эта ситуация чем-то чревата», — заявил Песков.

По итогам матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей за оскорбления фанатов в адрес игрока «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы. Петербургский клуб был оштрафован на 150 тыс. рублей. Болельщики сине-бело-голубых бросали на поле посторонние предметы и скандировали нецензурные выражения.

Ранее Дзюба раскрыл значение слова «фашисты» после матча со «Спартаком».