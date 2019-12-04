WADA опубликовало обновленный стандарт для тестирования и расследований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение пересмотреть международный стандарт для тестирования и расследований (ISTI). Обновленные документы были опубликованы на официальном сайте организации.

Стоит отметить, что внесенные изменения связаны с тем, что образец мочи атлета должен соответствовать удельному весу для анализа. Однако минимально необходимый объем составит 90 мл. Однако в том случае, если спортсмену удастся предоставить пробу объемом в 150 млн или больше, минимальный удельный вес будет снижен с помощью рефрактометра до показателя 1,003 или выше. Напомним, что этот показатель раньше составлял 1,005 или выше.

При этом в том случае, если атлет предоставит образец объемом более 90 мл, но меньше 150 мл, то удельный вес 1,005 останется в силе. Стоит отметить, что спортсмены, которые предоставят образец с удельным весом ниже упомянутых значений, должны будут повторно сдавать анализы до тех пор, пока не достигнут нужных показателей удельного веса.

Сообщается, что обновленный регламент вступит в силу 1 марта 2020 года. Изменения будут применяться во время предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в МОК не знают механизмов принятия решения по санкциям в отношении России.