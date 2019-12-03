WADA опровергло версию НТВ об участии Родченкова в фальсификации данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило версию НТВ о виновности бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в причастности к изменениям базы данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет с итогами расследования организации.

Напомним, что по версии российского телеканала уехавший в США Родченков вместе со своим бывшим заместителем Тимофеем Соболевский шантажировал спортсменов, используя данные из базы. В подтверждение этому НТВ предоставил переписку экс-сотрудников лаборатории.

WADA утверждает, что расследование телеканала было полностью сфабриковано для того, чтобы свалить всю вину за махинации с данными на экс-директора.

Стоит отметить, что из-за изменения данных о допинг-пробах России грозят новые санкции.

Ранее сообщалось, что WADA не проверит пробы российских спортсменов из-за изменения данных.