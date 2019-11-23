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Сборная России станет самой представительной в финале Гран-при по фигурному катанию, сообщает ТАСС.

На турнире в итальянском Милане, который пройдет с 5 по 8 декабря, у России будут представители во всех четырех видах фигурного катания.

Так, в женском одиночном катании выступят четыре ученицы Этери Тутберидзе — Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. У мужчин в финал Гран-при вышли Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

Среди спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах выступят две пары — Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин.

Ранее Юдзуру Ханю и Алина Загитова поздравили друг друга с медалями этапа Гран-при в Японии.