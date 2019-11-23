Тарасова подвела итоги серии Гран-при по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги серии Гран-при, передает РИА «Новости».

По итогам шести этапов Гран-при определились финалисты турнира. Россия имеет представителей в каждом из четырех видов фигурного катания, в одиночном женском — четыре фигуристки, в одиночном мужском — двое спортсменов. В танцах — две пары, спортивные дуэты — три пары.

«Это колоссальный результат работы тренеров, спортсменов и федерации. В какой стране еще столько народу попало в Финал Гран-при в каждом из видов? Мы каждую неделю видим хорошее выступление российских фигуристов, вся страна на них смотрит», — заявила Тарасова.

Здесь примечательно, что в женском одиночном катании в финале выступят четыре спортсменки — Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, Алина Загитова. Каждая из них занимается в группе у именитого специалиста Этери Тутберидзе.

Ранее российских фигуристок назвали героинями.