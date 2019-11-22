Степанова и Букин стали вторыми в короткой программе на этапе Гран-при в Японии

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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в короткой программе на шестом этапе гран-при в Японии.

За свой прокат российские фигуристы получили 84,07 балла.

Первым стал французский дуэт Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон. Их прокат судьи оценили в 90,03 балла. Замкнули тройку лидеров итальянские фигуристы Чарлен Гиньяр и Марко Фаббри, они получили 82,13.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова дала совет Александре Трусовой и Анне Щербаковой.