Третьяк: Овечкин может вернуться в Россию ради Олимпиады

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о перспективах выступления форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в составе сборной России на Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, у 34-летнего хоккеиста в Пекине будет последняя возможность выиграть Олимпиаду.

«У Саши есть уже много наград, но среди них нет золота Олимпийских игр. Я не исключаю, что ради него он на год вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Посмотрим, как все сложится на деле», — сказал Третьяк.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин побил собственный рекорд по времени на льду в матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз».