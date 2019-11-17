Черчесов объяснил разгромное поражение сборной России в матче с Бельгией

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение в матче девятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Специалист отметил, что сопернику удалось забить легкие мячи. По словам наставника, сборная России не хотела отсиживаться в обороне.

«И мы очень хотели сыграть с командой Бельгии на встречных курсах, чтобы понять, что российская сборная из себя представляет. Если бы турнирное положение было другим, возможно, мы бы применили другую тактику», — цитирует Черчесова ТАСС.

Встреча между сборными России и Бельгии, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Черчесов рассказал о новом контракте со сборной России.