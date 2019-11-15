Стали известны 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы

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Определились десять из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.

В финальную часть турнира попали сборные Бельгии, России, Украины, Италии, Испании, Польши, Чехии, Англии, Турции и Франции.

Еще десять национальных команд-участниц станут известны к середине следующей недели, когда завершится квалификационный раунд.

Последние четыре сборные получат путевки на континентальное первенство по итогам специального плей-офф для победителей групп в дивизионах Лиги Наций.

Ранее сообщалось, что форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.