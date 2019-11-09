Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился российский полузащитник Александр Головин.
После 13 туров «Монако» (18 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» (12) располагается на 19-й строчке.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом включил Головина в заявку команды на заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Франция. Лига 1. 13-й тур
«Монако» (Монако) — «Дижон» (Дижон) — 1:0
Голы: 1:0 — Головин, 42.