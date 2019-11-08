Овечкин стал второй звездой матча «Флорида» — «Вашингтон»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз».
В основное время команды выявить победителя не смогли, а вот в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Итоговый счет встречи — 5:4.
Овечкин в этой игре оформил дубль, а также выступил ассистентом, что позволило ему выйти на 39-е место по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата.
Стоит отметить, что «Вашингтон» за 17 игр набрал 27 очков и лидирует в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ.