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Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА «Новости».

Как сообщает национальная полиция Львовской области, инцидент произошел 6 ноября. Отмечается, что к приезду полиции участие в драке принимали около ста футбольных фанатов из Украины и Франции.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось доставить в отделение четырех украинцев и восьмерых французов.

7 ноября «Александрия» примет во Львове французский «Сент-Этьен» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» наказано частичным закрытием трибун из-за действий болельщиков.