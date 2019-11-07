Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА «Новости».
Как сообщает национальная полиция Львовской области, инцидент произошел 6 ноября. Отмечается, что к приезду полиции участие в драке принимали около ста футбольных фанатов из Украины и Франции.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось доставить в отделение четырех украинцев и восьмерых французов.
7 ноября «Александрия» примет во Львове французский «Сент-Этьен» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» наказано частичным закрытием трибун из-за действий болельщиков.
�������� Во Львове произошла массовая драка фанатов из Франции и Украины— РИА Новости Спорт (@rsportru) 7 ноября 2019 г.
В драке принимали участие около ста футбольных фанатов. В итоге в отделение полиции были доставлены 12 человек: четыре украинца и восемь французов. pic.twitter.com/T2A6aZHuOS