Шотландский защитник готов «опекать» Дзюбу во время матча отбора Евро-2020

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Защитник сборной Шотландии Чарльз Малгрю отметил нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу среди всего состава национальной российской команды, передает The Courier.

Встреча шотландских футболистов с российскими пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» в 21:45 по московскому времени.

«Знаю Дзюбу. Играл против него, когда он выступал еще в московском «Спартаке». Он большой и высокий форвард, так что кому-то из нас придется его опекать. Я готов играть против него персонально, если меня об этом попросят.

Обычно в международных матчах играют по земле из глубины, но, если они собираются нагружать Дзюбу и играть через него, мы с этим разберемся», — заявил Малгрю.

Прошлая встреча футболистов состоялась в 2012 году во время розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда шотландец защищал лиссабонский «Спортинг».

Ранее Дзюба назвал тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа «крутым дядькой».