Туктамышева рассказала о планах на новый сезон: хочу кайфовать
Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, чего хочет от нового сезона.
В своем инстаграме чемпионка мира и Европы заявила, что хочет в первую очередь наслаждаться процессом.
«Цели на новый сезон? Просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом — приходит и результат. И, безусловно, я планирую провести большую работу и вне льда. Прежде всего, успешно закончить четвёртый курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, но об этом расскажу чуть позже», — написала Туктамышева.
Выступление в короткой программе россиянка представит под песню Астора Пьяццоллы Oblivion. Номер девушке ставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн. Для произвольной программы фигуристка выбрала композицию группы The Hot Sardines — Caravan.
Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о проблемах с неправильным ребром на лутце.
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Цели на новый сезон? Просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом - приходит и результат. И, безусловно, я планирую провести большую работу и вне льда. Прежде всего успешно закончить 4 курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, но об этом расскажу чуть позже..) . . . Goals for the upcoming season? Just enjoy and have fun. And when you're enjoying and trust the process - you're getting the result. And, of course, I have plans to make a big work off the ice. First of all - successfully graduate from the university. Also I have a couple personal projects and soon I'll let you know about them.�� #lizatuktik #tuktamysheva #tuktamyshevaelizaveta