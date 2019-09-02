Туктамышева рассказала о планах на новый сезон: хочу кайфовать

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Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, чего хочет от нового сезона.

В своем инстаграме чемпионка мира и Европы заявила, что хочет в первую очередь наслаждаться процессом.

«Цели на новый сезон? Просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом — приходит и результат. И, безусловно, я планирую провести большую работу и вне льда. Прежде всего, успешно закончить четвёртый курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, но об этом расскажу чуть позже», — написала Туктамышева.

Выступление в короткой программе россиянка представит под песню Астора Пьяццоллы Oblivion. Номер девушке ставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн. Для произвольной программы фигуристка выбрала композицию группы The Hot Sardines — Caravan.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о проблемах с неправильным ребром на лутце.