Макгрегор извинился за нападение в баре на мужчину

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе Конор Макгрегор извинился за свою резонансную выходку.

В апреле 2019 года он напал на пожилого посетителя одного из баров Дублина.

«Не имеет значения, что там произошло. Я был не прав. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Это было пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину… Но это не имеет значения. Я ошибся. Я должен был прийти сюда и раньше взять на себя ответственность. И я обращаюсь к тем людям, которые меня поддерживают.

Я в долгу перед своей матерью, перед своей семьей, перед людьми, которые меня тренируют. Это не то, кто я есть. Это не та причина, по которой я пришел в ММА. Причина, по которой я пришел в этот спорт, защищать людей от подобных сценариев. Сейчас я тут, чтобы признаться в этом и двигаться дальше», — цитирует Макгрегора ESPN.

Ранее сообщалось, что боец на кулаках хочет реванша с Лобовым.