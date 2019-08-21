Губернатор наградил боксера за помощь пострадавшим в ДТП в Перми

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Глава Пермского края Максим Решетников наградил Данила Юлдашева, который одним из первых оказал помощь пассажирам автобуса, попавшего в ДТП, передает РИА «Новости».

В Перми автобус попал в ДТП, столкнувшись с препятствием. В транспорте находились 59 человек, одна женщина скончалась.

«Сегодня на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников наградил благодарственным письмом молодого спортсмена за спасение людей Данила Юлдашева, который одним из первых оказал помощь пострадавшим в ДТП с автобусом на Гайве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора и правительства региона.

Отмечается, что Юлдашев получил в подарок боксерские перчатки, так как семь лет профессионально занимается данным видом спорта.

Ранее стали известны подробности ДТП, в котором пострадали паралимпийцы.