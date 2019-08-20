Слуцкий повторил знаменитое фото с бургером в честь десятилетия снимка

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий посетил известный ресторан быстрого питания.

В своем инстаграме наставник клуба из Нидерландов сравнил две фотографии себя, кусающего бургер. Один снимок был сделан в 2009 году, а другой — в 2019.

«Десять лет спустя», — подписал публикацию 48-летний специалист.

В 2009 году фото Слуцкого, поедающего фастфуд, вызвало общественный резонанс и много шуток в адрес тренера. Сам же он объяснил, что зашел в ресторан из-за того, что у него не было времени перекусить в другом месте.

Пост главного тренера «Витесса» россиянин занимает с 2018 года. Вместе с ним в тренерский штаб входят братья Василий и Алексей Березуцкие, выступавшие за сборную России с 2003 по 2016 год.

В турнирной таблице национального чемпионата Нидерландов подопечные Слуцкого занимают третье место.

Ранее сообщалось, что Слуцкий поддержал российского полузащитника «Монако» Александра Головина после проигрыша его команды.