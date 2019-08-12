Тренер «Ростова» оценил старт сезона для команды

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для команды, передает Sport24.

В пятом туре чемпионата «Ростов» со счетом 1:0 обыграл «Крылья Советов» и поднялся на второе место турнирной таблицы.

«Нам грех жаловаться на старт сезона, но все же скажу, что мы недобрали как минимум два очка. В матчах со «Спартаком» и «Уралом» могли взять больше очков, хотя бы на два больше. Как бы то ни было, грех жаловаться. В этом сезоне команда пытается играть в другой футбол, но понятно, что нам еще нужно время.

Мы уже пять матчей не меняем состав. Нам перед началом сезона как раз хотелось, чтобы команда как можно дольше играла плюс-минус в одном и том же составе. Состав начал давать результат, так что смысла менять что-то в этом плане пока нет», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее Карпин рассказал о том, может ли кто-то из футболистов покинуть команду.