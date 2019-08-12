Спортсмен устроил акцию протеста против Трампа во время гимна США

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Американский рапирист Рейс Имбоден устроил акцию протеста во время исполнения гимна США на церемонии награждения на Панамериканских играх, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен встал на одно колено в знак несогласия с политикой президента страны Дональда Трампа.

«Мою гордость ущемили из-за многочисленных недостатков моей страны. Это расизм, торговля оружием, жестокое обращение с мигрантами и ненавистный президент», — написал Имбоден в инстаграме.

Рапирист отметил, что своим поведением он хочет привлечь внимание к вопросам, которые требуют решения.

В 2017 году квотербек клуба «Сан-Франциско» Каперник и Рид отказались стоя слушать национальный гимн США перед матчем чемпионата. Они преклонили колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.

Ранее вице-капитан женской сборной США Меган Рапино оскорбила Белый дом.