Хабиб высказался о психологической ответственности перед боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о психологической ответственности перед боем с американцем Дастином Порье, передает Sports.ru.

Он отметил, что психологическое давление возникает из-за ожидания победы над соперником.

«Конечно, я ощущаю психологическую ответственность. Это давит на меня. Главное, чтобы я для себя знал, на что иду и что могу потерять. Тогда взвешиваешь какие-то моменты, думаешь: «Что я могу потерять, если я проиграю этот бой?» Я осознаю это, готовлюсь, тренируюсь. Что будет в октагоне — этого никто не знает. Со своей стороны я буду создавать, а результат только за Всевышним», — сказал Нурмагомедов в ролике в своем инстаграме.

Ранее Хабиб объявил о возвращении в октагон кузена по прозвищу «Лев Дагестана».