Федерация кикбоксинга России отреагировала на гибель чемпионок

Федерация кикбоксинга России опубликовала сообщение в связи со смертью чемпионки мира Фатимы Жагуповой и вице-чемпионки Элины Гисмеевой, передает ТАСС.

4 августа спортсменки пошли купаться в штормовое море в Севастополе. Их тела были обнаружены на следующий день.

«Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших», — говорится в официальной группе ФКР во «Вконтакте».

Отмечается, что 3 августа спортсменки завершили учебно-тренировочный сбор.

Ранее стали известны подробности гибели российских чемпионок мира по кикбоксингу.