«Зенит» выступил с заявлением по поводу драки фанатов с ОМОНом

«Зенит» выступил с заявлением после инцидента на стадионе «Газпром Арена».

После матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1) произошла драка между местными болельщиками и сотрудниками ОМОНа.

«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.

Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», — отмечается в заявлении на официальном сайте клуба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее новичок «Зенита» оценил уровень российского футбола.