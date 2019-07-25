Смертельный для Дадашева бой будет рассмотрен специальной комиссией в США

Атлетическая комиссия штата Мэриленд (MSAC) детально рассмотрит бой, ставший причиной смерти для российского боксера Максима Дадашева, передает The Washington Post.

«Члены MSAC были очень опечалены, узнав о кончине Максима Дадашева. Мы присоединяемся ко всему боксерскому сообществу и выражаем глубокие соболезнования семье спортсмена. Атлетическая комиссия штата Мэриленд рассмотрит это дело», — говорится в заявлении организации.

19 июля Дадашаев бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. В 11 раунде наставник россиянина Бадди Макгирт принял решение остановить бой, так как видел, что удары, пропускаемые боксером, могут стоить спортсмену жизни.

Сразу после поединка Дадашева доставили в больницу, где ему сделали трепанацию черепа. В понедельник команда боксера сообщила, что у него остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация начала сбор средств для помощи семье российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США.