Карпин не считает нормальным наказание Кокорина и Мамаева

Наставник тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал о том, как относится к наказанию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает Sport24.

«Все в этой жизни реально. Зависит от них самих. Если захотят, смогут вернуться. Понятно, что надо будет много работать. Да и сейчас надо. Не знаю, правда, в каких условиях это происходит. Наказание, которое они понесли — это слишком», — ответил специалист на вопрос о вынесенном приговоре и возможности возвращения спортсменов на поле в эфире Youtube-шоу COMMANDOS.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал про свой клуб, город и про то, как нужно общаться с футболистами.