Видео матча Кокорина и Мамаева в колонии появилось в Сети

Нападающий петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева приняли участие в футбольной игре в колонии.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, побритые налысо Кокорин и Мамаев играют в футбол с другими заключенными колонии в Белгородской области. К видеоряду матча был добавлен шуточный комментарий из кинофильма «Костолом».

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

Ранее ФСИН высказалась насчет побега из колонии с Мамаевым и Кокориным.