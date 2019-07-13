Экс-тренер «Рубина» оценил вклад Глушакова в «Ахмат»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о переходе полузащитника Дениса Глушакова в грозненский «Ахмат», передает «Спорт день за днем».

О подписании контракта с хавбеком стало известно в конце июня. Бывшим клубом Глушакова был московский «Спартак», за который тот выступал с 2013 года.

«Пришел Глушаков в пару к Иванову. Они переживают свою третью молодость. Жирная точка еще далеко, ее можно растянуть на год-два. Связка Глушаков – Иванов может стабилизировать игру. Поскольку тактическая небрежность заканчивалась потерей очков «Ахмата». Они могли совершенно законно выиграть в тяжелейшем выезде в «Оренбург» и тут же разорваться по кускам дома. Сейчас за спиной Иванова будут Швец и Глушаков, которые могут создать великолепный треугольник. Сезон покажет, хватит ли им сил и функционала. «Ахмат» может «выстрелить» очень прилично, но может и «сдуться», — заявил специалист.

В прошедшем сезоне Глушаков записал в актив три мяча в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что заседание по делу об опекунстве над детьми Глушаковых перенесено.