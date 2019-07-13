Агент форварда «Интера» высказался о переходе в «Барселону»

Агент нападающего «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса Бето Яке прокомментировал его вероятный переход в «Барселону», передает FcInterNews.it.

После Кубка Америки, на котором сборная Аргентины заняла третье место, в СМИ появилась информация, что «Барселона» хочет оформить трансфер. Этому может послужить и похвала Мартинеса его партнером по национальной команды Лионелем Месси.

«Похвала от лучшего в мире — это прекрасно и очень приятно. Лаутаро был чрезвычайно счастлив. Эти слова наполнили его желанием работать еще усерднее, становиться лучше и стремиться к достижению целей, которые он однажды поставил перед собой.

Лаутаро думает только об «Интере». Он счастлив в «Интере» и мечтает о больших свершениях. Конте позвонил ему, чтобы рассказать, что он на него рассчитывает, выразить радость от того, что Лаутаро играет в его команде», — заявил Яке.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы.